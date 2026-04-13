タレントの福留光穂が、アイドル卒業後に直面した苦悩を告白した。【映像】ボケすぎて総ツッコミされる福留光穂『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生」としてケンタッキーフライドチキン創業者カ