タレントの福留光穂が、アイドル卒業後に直面した苦悩を告白した。

【映像】ボケすぎて総ツッコミされる福留光穂

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生」としてケンタッキーフライドチキン創業者カーネル・サンダースの知られざるエピソードについて授業した。授業には、校長の春日俊彰（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として上村ひなの（日向坂46）、芝大輔（モグライダー）、福留光帆が参加した。

授業では、カーネルがガソリンスタンド経営時代、「窓拭きサービス」など独自のサービスを展開して他店の3倍の売り上げを記録したエピソードを紹介。「やることを見つけるのがめちゃめちゃ上手い」感銘を受けた福留は、自身の過去を振り返り「私はアイドルを卒業した後、人気がなかったので、ここからどうしようと思った時に『水着になる』ことしか思いつかなかった」とぶっちゃけた。

当時の心境について福留は、「水着になればいいねがもらえる。その一点張りで、事務所の人に『とりあえず水着グラビアをやらせてください！』としか言えなかった」と回想。カーネルのように顧客のニーズを捉えた多様なサービスが思いつかなかったことを受け、「窓拭きサービスやればよかったです」と冗談を言って、スタジオの笑いを誘った。