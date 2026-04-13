株式会社明治の「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー・ミルク紅茶）」は、「明治おいしいミルクコーヒー」200mlの全国全チャネルへの販売拡大および「明治おいしいミルク紅茶」の新発売に合わせ、ミルクがラテの主役をコーヒー・紅茶から奪い取りに行く“逆襲”プロモーションをスタートさせた。牛乳好きとして知られる声優・江口拓也を“ミルクの代弁者”として起用し、江口とともにミルクが味を完成させる主役である