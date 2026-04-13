声優・江口拓也、ミルクの代弁者になる 大手企業も認めたユニークな自画像公開
株式会社明治の「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー・ミルク紅茶）」は、「明治おいしいミルクコーヒー」200mlの全国全チャネルへの販売拡大および「明治おいしいミルク紅茶」の新発売に合わせ、ミルクがラテの主役をコーヒー・紅茶から奪い取りに行く“逆襲”プロモーションをスタートさせた。牛乳好きとして知られる声優・江口拓也を“ミルクの代弁者”として起用し、江口とともにミルクが味を完成させる主役であることを、WEB動画の公開をはじめ、SNSキャンペーンやインフルエンサー施策で発信していく。
【画像】ひえっ！顔面崩壊した江口拓也の自画像
明治によると近年、カフェラテやミルクティーなど、ミルクを使用した飲料は20〜30代の若年層を中心に幅広い世代に親しまれているという。これらの飲料において、コーヒーや紅茶の風味が注目・重視されることが多い一方で、実は飲料全体の半分以上を占めるミルクの存在は十分に注目されていないのが現状と説明。
そこで、ミルクもコーヒーや紅茶と同様においしさを決めるうえで重要な要素であるという認識を広げることを目的に、本企画を実施。企画の実施にあたり、ミルクの重要性を生活者に納得感をもって伝えるため、牛乳への強い愛着を日常的に発信している声優・江口拓也を“ミルクの代弁者”として起用した。
江口は、SNS上で「牛乳を1日3リットル飲みたい」と投稿するなど牛乳への愛着を発信しているほか、学生時代には給食の牛乳を余っていた分も含めて毎日複数本飲んでいたエピソードもあり、こうした背景から、ミルクの魅力を共感をもって伝えてもらえると判断した。
プロモーションでは、江口のナレーションによるWEB動画の公開をはじめ、江口のユニークな点でもある自画像を用いたSNSキャンペーンや江口さんから招待状が届くインフルエンサー施策などを通じて、ミルクのおいしさや存在感を多角的に発信する。
今回の起用に江口は「昔から牛乳が大好きなので、お話をいただいたときはとても嬉しかったです。しかもミルクの代弁者として声を演じられるなんて！ミルクコーヒーとミルク紅茶、皆さんもぜひ試してみてください！」と喜んでいる。
■江口拓也がミルクの気持ちを代弁！WEB動画「ミルクが主役篇」公開
無類の牛乳好きとして知られる声優・江口拓也を起用した、WEB動画「ミルクが主役篇」を公開。動画では、江口の圧倒的な表現力を通じて、「ミルクこそが味の決め手である」というメッセージを情熱的に表現し、ミルクがコーヒーや紅茶からラテの主役を奪い取りにいく「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー／ミルク紅茶）」の魅力を力強く伝える。
■主役を選んで参加！Xプレゼントキャンペーンを実施
X（旧Twitter）では、ラテの主役だと思うものを選んで参加するプレゼントキャンペーンを開始。明治おいしい牛乳公式アカウント（@meiji_oishii）をフォローの上、「ミルク」「コーヒー」「紅茶」の中から、ラテの主役だと思うものを選んで投稿すると、参加者の中から、抽選で100名にQUOカード5000円分をプレゼント。さらに、投稿後にはここでしか聞けない江口の「限定スペシャルボイス」がリプライで届く。
明治によると近年、カフェラテやミルクティーなど、ミルクを使用した飲料は20〜30代の若年層を中心に幅広い世代に親しまれているという。これらの飲料において、コーヒーや紅茶の風味が注目・重視されることが多い一方で、実は飲料全体の半分以上を占めるミルクの存在は十分に注目されていないのが現状と説明。
そこで、ミルクもコーヒーや紅茶と同様においしさを決めるうえで重要な要素であるという認識を広げることを目的に、本企画を実施。企画の実施にあたり、ミルクの重要性を生活者に納得感をもって伝えるため、牛乳への強い愛着を日常的に発信している声優・江口拓也を“ミルクの代弁者”として起用した。
江口は、SNS上で「牛乳を1日3リットル飲みたい」と投稿するなど牛乳への愛着を発信しているほか、学生時代には給食の牛乳を余っていた分も含めて毎日複数本飲んでいたエピソードもあり、こうした背景から、ミルクの魅力を共感をもって伝えてもらえると判断した。
プロモーションでは、江口のナレーションによるWEB動画の公開をはじめ、江口のユニークな点でもある自画像を用いたSNSキャンペーンや江口さんから招待状が届くインフルエンサー施策などを通じて、ミルクのおいしさや存在感を多角的に発信する。
今回の起用に江口は「昔から牛乳が大好きなので、お話をいただいたときはとても嬉しかったです。しかもミルクの代弁者として声を演じられるなんて！ミルクコーヒーとミルク紅茶、皆さんもぜひ試してみてください！」と喜んでいる。
■江口拓也がミルクの気持ちを代弁！WEB動画「ミルクが主役篇」公開
無類の牛乳好きとして知られる声優・江口拓也を起用した、WEB動画「ミルクが主役篇」を公開。動画では、江口の圧倒的な表現力を通じて、「ミルクこそが味の決め手である」というメッセージを情熱的に表現し、ミルクがコーヒーや紅茶からラテの主役を奪い取りにいく「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー／ミルク紅茶）」の魅力を力強く伝える。
■主役を選んで参加！Xプレゼントキャンペーンを実施
X（旧Twitter）では、ラテの主役だと思うものを選んで参加するプレゼントキャンペーンを開始。明治おいしい牛乳公式アカウント（@meiji_oishii）をフォローの上、「ミルク」「コーヒー」「紅茶」の中から、ラテの主役だと思うものを選んで投稿すると、参加者の中から、抽選で100名にQUOカード5000円分をプレゼント。さらに、投稿後にはここでしか聞けない江口の「限定スペシャルボイス」がリプライで届く。