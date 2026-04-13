週明け１３日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３０６．２８ポイント（１．１８％）安の２５５８７．２６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６４．２５ポイント（０．７４％）安の８５９０．７９ポイントと反落した。売買代金は１１５３億４１５０万香港ドルとなっている（１０日前場は１２４７億４８３０万香港ドル）。投資家心理が悪化する流れ。中東