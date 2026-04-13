俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）と藤木直人が、20日から放送されるメンズブランド「uno」（ウーノ）の新CMに出演。CMでは初共演を果たす2人が、自信と余裕の微笑みで髪に自信をもたせる。【動画】CM初共演の裏側！スタイリストを演じる山崎賢人×藤木直人今回、山崎はサロンのトップスタイリスト役、そして藤木はサロンオーナー役を演じる。サロンに訪れたゲストに、「きょうほしいのは、自信ですか？それとも余裕？」「両方