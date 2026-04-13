山崎賢人×藤木直人“自信”と“余裕”にあふれた微笑みでCM初共演 「人間として共演できてうれしい」
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）と藤木直人が、20日から放送されるメンズブランド「uno」（ウーノ）の新CMに出演。CMでは初共演を果たす2人が、自信と余裕の微笑みで髪に自信をもたせる。
【動画】CM初共演の裏側！スタイリストを演じる山崎賢人×藤木直人
今回、山崎はサロンのトップスタイリスト役、そして藤木はサロンオーナー役を演じる。サロンに訪れたゲストに、「きょうほしいのは、自信ですか？それとも余裕？」「両方？」と問いかけ、“自信”と“余裕”たっぷりの微笑みで髪を整える。
実はCMでは初共演となった2人。以前映画で共演した際にはロボット役だったという藤木は、「今回は人間として、また違った形でご一緒できて楽しかったです。」と共演への思いを明かした。さらに山崎も「藤木さんとは以前から仲良くさせていただいているので、掛け合いも自然にできと思います」とコメント。
さらに“シャンプーから髪を整える行為が、自信と余裕をもたらすきっかけになり得る”というウーノの考え方を体現したCMにちなみ、「自信や余裕」に悩む人へメッセージも寄せた。山崎は、「まずは悩まないでください！悩んだりできるくらい頑張ってるってことに切り替えることも重要かなと思います。その中で、前向きになれる瞬間を作って、無理をせず、自分のペースで過ごしていってほしいです」と回答。藤木は「毎日のケアの中で少し髪や身だしなみを整えるだけでも、気持ちが前向きになることってあると思いますし、何か新しいことを始めることを、未来の自分へのちょっとした投資だと思って、気軽に取り入れてみていただけたらうれしいです」と前向きになれる時間の大切さを語った。
【インタビュー】
■山崎賢人
――今回のuno新CMの撮影を終えて、感想や印象に残っているシーンは？
スタイリスト役を演じるのは初めてで新鮮でした。藤木さんとは以前から仲良くさせていただいているので、掛け合いも自然にできと思います。髪がきちんとキマると気分も上がるし、自信や余裕につながるなと改めて思ったので、CMでも、そうした気持ちまで伝わるとうれしいですね。
――4D オールインワンシャンプーを使用された感想は？
使った瞬間「いいな」と感じました。まず泡立ちがとても良くて、しっかり洗えている感じがありますし、洗い上がりの髪の仕上がりにも違いを感じました。あとパッケージデザインもかっこよくて！男性でもパッケージは気になるポイントだと思うのですが、中身も含めてさすがウーノという印象でした。気持ちよく使えて、これ1本でケアできるので、毎日の習慣として続けやすいと思います。
――特に日々の生活の中で、「自信や余裕」といったことに少し悩んでいらっしゃる方にぜひメッセージを！
まずは悩まないでください！って言ってさしあげたいですね。正直自分自身も、自信や余裕がない時もありますし悩むこともありますけど、でも悩んだりできるくらい頑張ってるってことに切り替えることも重要かなと思います。その中で、例えば少し身だしなみを整えたり、気持ちをリセットしたりするだけでも前向きになれる瞬間を作って、無理をせず、自分のペースで過ごしていってほしいです。
■藤木直人
――今回のuno新CMの撮影を終えて、感想や印象に残っているシーンは？
久しぶりに山崎さんとご一緒できてうれしかったです。以前ドラマや映画で共演したことがあるんですが、実は前回は僕がロボット役だったので（笑）。今回は人間として、また違った形でご一緒できて楽しかったです。またサロンのオーナーでしたけど、でもサロンにこなくても自宅で同じ体験ができるって素晴らしいなと思いながら表現をしていました。
――4D オールインワンシャンプーを使用された感想は？
実際に使ってみて、使用感がとても良いと感じました。シャンプーは泡立ちがよく、洗っていて爽快感もあっていい感じでした。普段からお風呂を朝に入る派なので、これはオールインワンだし時間がない朝もこれ1本でしっかりケアできるのは助かりますよね。あとは、子供が3人いてそのうち2人が女の子なんで、かっこいいパパを目指して、これを使っていきたいと思います。
――特に日々の生活の中で、「自信や余裕」といったことに少し悩んでいらっしゃる方にぜひメッセージを！
自信や余裕がないと、人前に出ることに勇気がなかったりすることもあると思いますが、でもそんな方にも、今回のウーノはきっと心強い味方になってくれるんじゃないかなと思います。例えば、毎日のケアの中で少し髪や身だしなみを整えるだけでも、気持ちが前向きになることってあると思いますし、何か新しいことを始めることを、未来の自分へのちょっとした投資だと思って、気軽に取り入れてみていただけたらうれしいです。
【動画】CM初共演の裏側！スタイリストを演じる山崎賢人×藤木直人
今回、山崎はサロンのトップスタイリスト役、そして藤木はサロンオーナー役を演じる。サロンに訪れたゲストに、「きょうほしいのは、自信ですか？それとも余裕？」「両方？」と問いかけ、“自信”と“余裕”たっぷりの微笑みで髪を整える。
さらに“シャンプーから髪を整える行為が、自信と余裕をもたらすきっかけになり得る”というウーノの考え方を体現したCMにちなみ、「自信や余裕」に悩む人へメッセージも寄せた。山崎は、「まずは悩まないでください！悩んだりできるくらい頑張ってるってことに切り替えることも重要かなと思います。その中で、前向きになれる瞬間を作って、無理をせず、自分のペースで過ごしていってほしいです」と回答。藤木は「毎日のケアの中で少し髪や身だしなみを整えるだけでも、気持ちが前向きになることってあると思いますし、何か新しいことを始めることを、未来の自分へのちょっとした投資だと思って、気軽に取り入れてみていただけたらうれしいです」と前向きになれる時間の大切さを語った。
【インタビュー】
■山崎賢人
――今回のuno新CMの撮影を終えて、感想や印象に残っているシーンは？
スタイリスト役を演じるのは初めてで新鮮でした。藤木さんとは以前から仲良くさせていただいているので、掛け合いも自然にできと思います。髪がきちんとキマると気分も上がるし、自信や余裕につながるなと改めて思ったので、CMでも、そうした気持ちまで伝わるとうれしいですね。
――4D オールインワンシャンプーを使用された感想は？
使った瞬間「いいな」と感じました。まず泡立ちがとても良くて、しっかり洗えている感じがありますし、洗い上がりの髪の仕上がりにも違いを感じました。あとパッケージデザインもかっこよくて！男性でもパッケージは気になるポイントだと思うのですが、中身も含めてさすがウーノという印象でした。気持ちよく使えて、これ1本でケアできるので、毎日の習慣として続けやすいと思います。
――特に日々の生活の中で、「自信や余裕」といったことに少し悩んでいらっしゃる方にぜひメッセージを！
まずは悩まないでください！って言ってさしあげたいですね。正直自分自身も、自信や余裕がない時もありますし悩むこともありますけど、でも悩んだりできるくらい頑張ってるってことに切り替えることも重要かなと思います。その中で、例えば少し身だしなみを整えたり、気持ちをリセットしたりするだけでも前向きになれる瞬間を作って、無理をせず、自分のペースで過ごしていってほしいです。
■藤木直人
――今回のuno新CMの撮影を終えて、感想や印象に残っているシーンは？
久しぶりに山崎さんとご一緒できてうれしかったです。以前ドラマや映画で共演したことがあるんですが、実は前回は僕がロボット役だったので（笑）。今回は人間として、また違った形でご一緒できて楽しかったです。またサロンのオーナーでしたけど、でもサロンにこなくても自宅で同じ体験ができるって素晴らしいなと思いながら表現をしていました。
――4D オールインワンシャンプーを使用された感想は？
実際に使ってみて、使用感がとても良いと感じました。シャンプーは泡立ちがよく、洗っていて爽快感もあっていい感じでした。普段からお風呂を朝に入る派なので、これはオールインワンだし時間がない朝もこれ1本でしっかりケアできるのは助かりますよね。あとは、子供が3人いてそのうち2人が女の子なんで、かっこいいパパを目指して、これを使っていきたいと思います。
――特に日々の生活の中で、「自信や余裕」といったことに少し悩んでいらっしゃる方にぜひメッセージを！
自信や余裕がないと、人前に出ることに勇気がなかったりすることもあると思いますが、でもそんな方にも、今回のウーノはきっと心強い味方になってくれるんじゃないかなと思います。例えば、毎日のケアの中で少し髪や身だしなみを整えるだけでも、気持ちが前向きになることってあると思いますし、何か新しいことを始めることを、未来の自分へのちょっとした投資だと思って、気軽に取り入れてみていただけたらうれしいです。