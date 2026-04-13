【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、4月9日・11日・12日に、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の初公演を開催し、全3公演で約13万2,000人を動員した。さらに、世界各国・地域の映画館でのライブビューイング（ライブ生中継）や、Global Superfan Platform「Weverse」を通じたライブ配信も行われ、計194の国と地域の観客が公演を共に楽しんだ。 ■「ARMYの皆さんの声