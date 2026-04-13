LINEヤフーは、LINEミニアプリにおけるデジタルコンテンツ課金機能の本格提供を開始した。これまで2025年7月から一部企業向けに先行提供されていたが、今後はすべての事業者がオンラインで申し込めるようになった。 LINEミニアプリは、事業者がLINE上で自社サービスを提供できるアプリプラットフォーム。ユーザーは追加のアプリダウンロードや会員登録をせずにLINE上で利用できる。