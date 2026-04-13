LINEヤフーは、LINEミニアプリにおけるデジタルコンテンツ課金機能の本格提供を開始した。これまで2025年7月から一部企業向けに先行提供されていたが、今後はすべての事業者がオンラインで申し込めるようになった。

LINEミニアプリは、事業者がLINE上で自社サービスを提供できるアプリプラットフォーム。ユーザーは追加のアプリダウンロードや会員登録をせずにLINE上で利用できる。

今回本格提供が始まったデジタルコンテンツ課金機能は、日本の認証済みLINEミニアプリが対象。これまでは個別問い合わせを通じて提供されていたが、今後はLINE Developersコンソール上から申請できる仕組みに改められた。

これにより、事業者は導入までの手続きを進めやすくなり、サービス企画から実装までのリードタイム短縮が見込まれる。

先行提供期間では、ゲーム領域を中心に複数のLINEミニアプリで課金機能が活用された。

PlaycoのLINEミニアプリ「ぶるぶるどーぶつ」では、ゲーム内アイテムや機能強化の購入に対応。ゲームと連動したLINE公式アカウントの友だち数は640万人を突破している。