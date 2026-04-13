亀田製菓は4月20日、「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」を発売する。■ロングセラー同士の周年コラボ今年、発売60周年を迎える「亀田の柿の種」と、発売50周年の「ハッピーターン」のダブル周年を記念し、両ブランドの味わいを入れ替えたコラボレーション商品が登場する。全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで販売。販売期間は5月末までを予定しているが、数量限定のため、な