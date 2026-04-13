出会いの多い春。趣味を深めて、話題づくりにもつながるのが「ねこ検定」です。会話の引き出しが増えるのはもちろん、猫と過ごす時間をもっと楽しみたい方にも。資格取得数1060個を誇る鈴木秀明さんに、ユニークな検定を教えてもらいました。ねこ検定ねこ好きならだれしも「この子の気持ちがもっと理解できたら」と思ったことがあるはず。そんな、ねこといっしょに過ごす時間がより豊かになることをめざして始まったのがこの検定。