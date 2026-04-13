愛猫の本音・気持ちがわかる！資格1060個の達人も納得の『ねこ検定』がすごすぎる

出会いの多い春。趣味を深めて、話題づくりにもつながるのが「ねこ検定」です。

会話の引き出しが増えるのはもちろん、猫と過ごす時間をもっと楽しみたい方にも。資格取得数1060個を誇る鈴木秀明さんに、ユニークな検定を教えてもらいました。

ねこ検定

ねこ好きならだれしも「この子の気持ちがもっと理解できたら」と思ったことがあるはず。そんな、ねこといっしょに過ごす時間がより豊かになることをめざして始まったのがこの検定。受験者からは「以前よりもねこの気持ちや行動理由がわかるようになった」との声が！

主催：ねこ検定実行委員会

受験方法：会場（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）受験、オンライン（自宅のカメラつきパソコン等にて受験）

費用：初級 4900 円、中級 6100 円、上級 7400 円。併願割引、再挑戦割引、団体割引あり。

ペット市場が伸びている昨今、注目されている検定です。ねこの生態や歴史だけでなく、健康知識などについても学べるので、ねこ飼いさん必見。いぬ派の人には「いぬ検定」もあります。 鈴木秀明さん

猫好きさんなら、思わず挑戦したくなる「ねこ検定」。好きがもっと深まる時間を、楽しんでみてください！

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）

教えてくれたのは ……鈴木秀明さん

All About「資格」ガイド。年80個ペースで資格試験を受けつづけ、2026年1月時点での資格取得数は約1060個。テレビ等のメディア出演実績は500件超。著書に『 7日間勉強法 』（ダイヤモンド社）など。