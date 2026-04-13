中東情勢の緊迫化を伝えるニュースが連日報じられ、「オイルショックの再来だ」「先行きが不透明だから、株は売却して現金化すべきでは」と不安を抱える投資家もいるかもしれない。実際、日本は原油の最大95％を中東に依存しており、ガソリン代から始まり電気・ガス、日用品へと波及していくなどの警戒も高まっている。だが、「中東の地政学ショックで一時的に株価が下がっても、半年〜1年以内には回復します」と冷静