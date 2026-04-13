「イラン侵攻でどれだけ株価が落ちても、1年以内に回復する」登録者40万人のFPが語る「有事に強い資産防衛」戦略

中東情勢の緊迫化を伝えるニュースが連日報じられ、「オイルショックの再来だ」「先行きが不透明だから、株は売却して現金化すべきでは」と不安を抱える投資家もいるかもしれない。実際、日本は原油の最大95％を中東に依存しており、ガソリン代から始まり電気・ガス、日用品へと波及していくなどの警戒も高まっている。だが、「中東の地政学ショックで一時的に株価が下がっても、半年〜1年以内には回復します」と冷静に語るのが、チャンネル登録者40万人超、YouTubeチャンネル「騙されない金融学」を運営するファイナンシャルプランナー鳥海翔氏だ。なぜ国に大規模な備蓄があるのに、ガソリン価格は真っ先に上がるのか。原油価格はいまや100ドル超の水準に達し、市場は警戒局面に入っている。では、ここから本当に警戒すべき“株安シナリオ”とは何か。今回は鳥海氏に、断片的なニュースや市場の恐怖に振り回されず、いかなる危機でもブレない“有事に強い資産防衛戦略”について話を伺った。インタビュー連載全2回の第1回。