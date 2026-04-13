お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。冒頭では、自身の声が“ガラガラ”の理由を打ち明ける一幕があった。【写真】声ガラガラの”理由”ハライチ澤部がサンシャイン池崎と2ショット冒頭のトークでは、神田愛花から「きょう、声が裏返るね？」と向けられた澤部は「声も裏返りますね。ちょっと、きのう櫻坂46のライブで大声出しすぎちゃって」と笑顔