山形刑務所に対し、刑務官やその家族に危害を加えるという内容の書面を出すなどして業務を妨害したとして、54歳の男が逮捕されました。 威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、本籍が千葉県銚子市で、住居不定・無職の54歳の男です。 警察によりますと、男は今年2月16日から3月26日までの間、山形市あけぼの二丁目にある山形刑務所に対し、勤務する刑務官やその家族に危害を加えるといった内容を記した書面を出すなどした疑いが持