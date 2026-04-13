【タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校】 5月2日より順次発売 価格：1回820円 タイトーは、“はずれなし”のくじ「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」を全国のファミリーマート（一部店舗を除く）にて5月2日より順次発売する。価格は1回820円。 本商品は、アニメ「ハイキュー!!」に登場す