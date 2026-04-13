「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」5月2日より順次発売A賞に「影山飛雄」、B賞に「及川 徹」のフィギュアが登場！
タイトーは、“はずれなし”のくじ「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」を全国のファミリーマート（一部店舗を除く）にて5月2日より順次発売する。価格は1回820円。
本商品は、アニメ「ハイキュー!!」に登場する烏野高校と青葉城西高校のキャラクターたちにフィーチャーしたタイトーくじ。「影山飛雄」と「及川 徹」のフィギュアや、烏野高校と青葉城西高校それぞれ3人ずつをピックアップしたお座りマスコット、アクリルスタンド、缶バッジなど、バリエーション豊かなアイテムがラインナップする。
また、最後のくじを引くともらえるLH（ラストハッピー）賞には、LH賞カラーver.の「影山飛雄」と「及川 徹」のフィギュアセットが用意されている。
「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」
発売日：5月2日（土）
価格：1回820円
等級数：全7等級＋LH（ラストハッピー）賞
取扱店舗：全国のファミリーマート（一部店舗を除く）
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。
※商品はなくなり次第終了となります。
※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。
商品ラインナップ
A賞：影山飛雄フィギュア（全1種）
サイズ：約20cm
※台座が付属
烏野高校の影山飛雄を細部まで再現したフィギュア。B賞の及川 徹フィギュアと並べて楽しめる。
B賞：及川 徹フィギュア（全1種）
サイズ：約20cm
※台座が付属
青葉城西高校の及川 徹を細部まで再現したフィギュア。
C賞：お座りマスコット～烏野高校～（全3種）
サイズ：約12cm
烏野高校の「日向翔陽」、「影山飛雄」、「月島 蛍」の3人がお座りマスコットに。持ち運びしやすいサイズ感で、ジャージは着脱できる。
D賞：お座りマスコット～青葉城西高校～（全3種）
サイズ：約12cm
D賞では、青葉城西高校の「及川 徹」、「岩泉 一」、「国見 英」の3人をラインナップ。こちらも約12cmでジャージは着脱が可能。
E賞：ゆらゆらアクリルスタンド（全6種）
サイズ：約15cm、組み立て後：約9cm
※種類は選べません。
試合中の姿を再現したゆらゆら揺れるアクリルスタンド。タイトー描き起こしデフォルメイラストを使用しており、デスクや棚に飾って楽しめる。
F賞：ふわふわ缶バッジ（全8種）
サイズ：約7.5cm
※種類は選べません。
ふわふわの手触りが楽しい缶バッジ。
G賞：フライトタグ（全18種）
サイズ：約12cm
※種類は選べません。
G賞は表面にキャラクターの名前と背番号、裏面に各学校の横断幕がデザインされたフライトタグ。
LH（ラストハッピー）賞
LH賞カラーver.の「影山飛雄」と「及川 徹」のフィギュアセットは、最後のくじを引くともらえる。
WH（ダブルハッピー）賞
WH賞は、タイトーくじ公式サイトから、くじの半券に記載されたID番号を入力して応募する。応募者の中から抽選で30名に「A賞 影山飛雄フィギュア」と「B賞 及川 徹フィギュア」のセットが贈られる。
※台座が付属する。
EXH（エクストラハッピー）賞
EXH賞は、タイトーくじ公式サイトから、G賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募する。応募者の中から抽選で200名に「A賞 影山飛雄フィギュア」が贈られる。
※台座が付属する。
※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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