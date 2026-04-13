【タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校】 5月2日より順次発売 価格：1回820円

タイトーは、“はずれなし”のくじ「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」を全国のファミリーマート（一部店舗を除く）にて5月2日より順次発売する。価格は1回820円。

本商品は、アニメ「ハイキュー!!」に登場する烏野高校と青葉城西高校のキャラクターたちにフィーチャーしたタイトーくじ。「影山飛雄」と「及川 徹」のフィギュアや、烏野高校と青葉城西高校それぞれ3人ずつをピックアップしたお座りマスコット、アクリルスタンド、缶バッジなど、バリエーション豊かなアイテムがラインナップする。

また、最後のくじを引くともらえるLH（ラストハッピー）賞には、LH賞カラーver.の「影山飛雄」と「及川 徹」のフィギュアセットが用意されている。

「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校 VS 青葉城西高校」

発売日：5月2日（土）

価格：1回820円

等級数：全7等級＋LH（ラストハッピー）賞

取扱店舗：全国のファミリーマート（一部店舗を除く）

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。

商品ラインナップ

A賞：影山飛雄フィギュア（全1種）

サイズ：約20cm

※台座が付属

烏野高校の影山飛雄を細部まで再現したフィギュア。B賞の及川 徹フィギュアと並べて楽しめる。

B賞：及川 徹フィギュア（全1種）

サイズ：約20cm

※台座が付属

青葉城西高校の及川 徹を細部まで再現したフィギュア。

C賞：お座りマスコット～烏野高校～（全3種）

サイズ：約12cm

烏野高校の「日向翔陽」、「影山飛雄」、「月島 蛍」の3人がお座りマスコットに。持ち運びしやすいサイズ感で、ジャージは着脱できる。

D賞：お座りマスコット～青葉城西高校～（全3種）

サイズ：約12cm

D賞では、青葉城西高校の「及川 徹」、「岩泉 一」、「国見 英」の3人をラインナップ。こちらも約12cmでジャージは着脱が可能。

E賞：ゆらゆらアクリルスタンド（全6種）

サイズ：約15cm、組み立て後：約9cm

※種類は選べません。

試合中の姿を再現したゆらゆら揺れるアクリルスタンド。タイトー描き起こしデフォルメイラストを使用しており、デスクや棚に飾って楽しめる。

F賞：ふわふわ缶バッジ（全8種）

サイズ：約7.5cm

※種類は選べません。

ふわふわの手触りが楽しい缶バッジ。

G賞：フライトタグ（全18種）

サイズ：約12cm

※種類は選べません。

G賞は表面にキャラクターの名前と背番号、裏面に各学校の横断幕がデザインされたフライトタグ。

LH（ラストハッピー）賞

LH賞カラーver.の「影山飛雄」と「及川 徹」のフィギュアセットは、最後のくじを引くともらえる。

WH（ダブルハッピー）賞

WH賞は、タイトーくじ公式サイトから、くじの半券に記載されたID番号を入力して応募する。応募者の中から抽選で30名に「A賞 影山飛雄フィギュア」と「B賞 及川 徹フィギュア」のセットが贈られる。

※台座が付属する。

EXH（エクストラハッピー）賞

EXH賞は、タイトーくじ公式サイトから、G賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募する。応募者の中から抽選で200名に「A賞 影山飛雄フィギュア」が贈られる。

※台座が付属する。

※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

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