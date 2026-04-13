「新たなハイエース」に人気集中！私たちの暮らしを支えるクルマとして、長年愛され続けているトヨタの「ハイエース」。その歴史は1967年の誕生まで遡り、物流の現場から送迎、さらには個人の趣味の相棒として、実に多彩なシーンで活躍してきました。「商用車の絶対王者」ともいえるハイエースですが、現行モデルである5代目（200系）は、2004年の登場以来、時代のニーズに合わせた改良を積み重ねてきました。【画像】超カッコい