「新たなハイエース」に人気集中！

私たちの暮らしを支えるクルマとして、長年愛され続けているトヨタの「ハイエース」。その歴史は1967年の誕生まで遡り、物流の現場から送迎、さらには個人の趣味の相棒として、実に多彩なシーンで活躍してきました。

「商用車の絶対王者」ともいえるハイエースですが、現行モデルである5代目（200系）は、2004年の登場以来、時代のニーズに合わせた改良を積み重ねてきました。

【画像】超カッコいい！ これが新デザインの「ハイエース」です！（30枚以上）

そして、今回、さらなる進化を遂げた一部改良モデルが2026年2月2日に発売されました。

この改良で注目すべき点は、現代の交通環境に即した安全性能の飛躍的な向上です。予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」の機能が拡充され、衝突回避をサポートするプリクラッシュセーフティの検知対象が大きく広がりました。

これまでは難しかった昼間の自動二輪車の検知が可能になったほか、事故が起きやすい交差点での出会い頭の状況にも対応できるようになっています。

さらに、道路標識を見落とさないようサポートするロードサインアシストや、長距離走行の負担を軽減するレーダークルーズコントロールが採用されたことで、プロの現場から日常のドライブまで、あらゆる場面での安心感が底上げされました。

運転席に座ると、その変化はより鮮明に感じられます。コックピットには視認性に優れたカラーデジタルメーターを配置。

中央には8インチのディスプレイオーディオが標準装備となり、周囲の状況を映像で確認できるパノラミックビューモニターも標準化されたため、大きなボディでもスムーズに操ることができます。

また、外観においてもBi-Beam LEDヘッドランプが採用されたことで、フロントフェイスがより洗練され、すっきりとした知的な表情に生まれ変わりました。

使い勝手の面でも、細やかな配慮が感じられます。特に冬場の運転を快適にする前席シートヒーター（スーパーGLに設定）や、好きな位置で止めることができるフリーストップバックドアの採用は、荷物の積み下ろしが多い人やレジャーを楽しむ人にとっては嬉しいポイントでしょう。

パワートレインは、2リッターガソリンおよび2.7リッターガソリン、パワフルな2.8リッターディーゼルという、定評あるラインナップを継承しています。

なかでもディーゼルモデルは、最高出力151PSという頼もしさと、最大12.4km／L（WLTCモード）という燃費性能を両立しており、6速ATと2WD・4WDの組み合わせによって、力強い走りを実現しています。

標準的なボディサイズは全長4695mm×全幅1695mmと、日本の道路事情でも扱いやすい寸法を維持。この絶妙なパッケージングこそが、ハイエースが長く支持される理由の一つと言えます。

こうした魅力的な進化を受け、販売現場ではす歓迎ムードが漂っています。都内の販売店に話を伺うと、発表直後から問い合わせが後を絶たず、あまりの反響にディーゼルモデルは早くも受付を終了し、ガソリンモデルも残り少なくなっているとのことです。

興味深いのは、仕事道具として求める方だけでなく、キャンプや車中泊といったレジャー目的で検討する人が非常に増えている点。ハイエースはもはや「商用車」という枠を超え、ライフスタイルを彩る一台として確固たる地位を築いていることがうかがえます。

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一部改良を受けたハイエースの価格（消費税込）は286万円から468万3800円です。

なお、今回の改良はバンだけでなく、多人数乗車に適した「ワゴン」や「コミューター」にも同様に適用されています。