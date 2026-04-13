植物の水やりって、意外と判断が難しいですよね。表面は乾いているのに中は湿っていたり、その逆だったりで迷いがち。セリアで手に入るアイテムなら、鉢の中の状態を確認しながらお世話ができます。普段は外から見えない部分を簡単にチェックできるので、水やりのタイミングをつかみやすく、管理の感覚が自然とつかめます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：観察できる植木鉢価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコ