管理しやすさが段違い！タイミングが目で見える100均アイデアグッズ

植物の水やりって、意外と判断が難しいですよね。表面は乾いているのに中は湿っていたり、その逆だったりで迷いがち。セリアで手に入るアイテムなら、鉢の中の状態を確認しながらお世話ができます。普段は外から見えない部分を簡単にチェックできるので、水やりのタイミングをつかみやすく、管理の感覚が自然とつかめます。

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商品情報

商品名：観察できる植木鉢

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4905596708230

引き上げるだけで中が見える！土の状態をチェックしやすい！セリアの『観察できる植木鉢』

植物の水やりって、タイミングを外すとすぐ調子を崩してしまうので悩みがち。

水をあげる量が少なかったり、反対に多かったり…。見た目だけでは鉢の中の状態までは分からないのが難しいところです。

そんななか、セリアの園芸グッズ売り場で見つけたのが、中の状態を確認できるタイプの植木鉢。外側のカバーと内側の鉢がセットになった構成です。

内側の鉢は半透明素材になっていて、引き上げると中の土の様子をチェックできます。

普段は見えない部分ですが、これなら目視で確認できるので、「そろそろ水をあげるべきか」が判断しやすくなります。

外側のカバーは不透明なので、普段は根に直接光が当たらないつくり。植物への影響も考えられていて安心です。

カバーは受け皿の役割も兼ねています。一般的な受け皿よりも深さがあるため、水が溜まってもこぼれにくく、そのままサッと捨てやすいのもポイントです。

内鉢の底穴はこのようになっています。穴がたくさんあるので水はけの心配もありません。

根の状態も確認できる！見えない変化に気づきやすいから水やりの失敗が減る！

水やりの失敗って、意外と多いもの。土の表面だけ濡れていて中まで水が届いていなかったり、反対に中がまだ湿っているのに追加で水をあげてしまったり…。

この鉢は中の状態を直接確認できるので、水分量の調整がしやすくなります。土の乾燥による枯れや、水のあげすぎによる根腐れといったトラブルを未然に防げるのがありがたいです。

土の湿り具合だけでなく根の様子も確認できるのも嬉しいポイント。根の張り方や詰まり具合が見えるので、変化に気づきやすくなります。

植え替えのタイミングや、元気に育っているかどうかの判断もしやすいため、管理の精度が自然と上がります。これでもう失敗知らず！

今回は、セリアの『観察できる植木鉢』をご紹介しました。特に園芸を始めたばかりの人には、この「見える」仕組みが安心材料と言えます。

室内で育てる場合でも、水のあふれを気にせず管理しやすく、扱いのハードルがぐっと下がること請け合いです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。