三重県の魅力を広くアピールしようと、10日から3日間、津市のイオンモール津南で、県の特産品や加工品などの販売を行う「三重県フェア」が開かれています。鈴鹿山脈の豊かな自然の中で生産された黒毛和牛や、養鶏場が手掛ける洋菓子店の、1日1000個売れたこともあるシュークリームなどが並ぶ「三重県フェア」。この催しは、三重県の魅力を再認識してもらい、県産品の消費拡大などにつなげようと、イオンリテール中部カンパニーが開