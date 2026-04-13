ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が、2026年4月9日にXを更新。鍛え上げた上半身を披露した。「大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」横川さんはXで「驚いたねぇ大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」と投稿。ジャケットのファスナーを開け、上半身の片側を露出した写真を公開した。肩に腕、胸と、あらわになった部分のすべてが筋肉で盛り上がっているように見える。肩と胸の筋肉の間には、大きな穴のよう