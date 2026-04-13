ゲーム実況で人気のユーチューバー「まひとくん。」が13日までにXを更新。体調不良により入院することを報告した。まひとくん。は「突然の報告で驚かせてごめんね。先日、大きく体調を崩してしまい、少しの間入院することになりました。それに伴って、YouTubeの動画更新もお休みします」と報告。「本当は一秒でも早くみんなに声を届けたい。離れてみて、みんなと過ごす時間がどれだけ僕の支えだったか、改めて感じてるよ待たせて