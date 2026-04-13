4月4日配信のタカアンドトシがMCを務める番組『ジンギス談』（HBC北海道放送）の公式YouTubeチャンネルに、ガレッジセール・ゴリさん、川田広樹さんがゲスト出演。近年、監督・照屋年之として映画界でも活躍しているゴリさんは、自身の監督作品『かなさんどー』を撮ることになったきっかけや、同作品の主演・浅野忠信さんと初めて会ったときのことを語っていました。最近引退した某有名アイドルグループの社長に、会いたいと