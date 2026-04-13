元HKT48で女優の田中美久（24）が、13日までにXを更新。近影ショットを公開した。田中は「みんなへの愛が止まらない!!」と、ボディーラインがくっきりとしたベージュ系の“ピチT”姿の近影とともに、ファンへの思いを伝えた。フォロワーからは「もはやこの世のものとは思えない美しさ」「かわいい上にスタイルが抜群に良くてとてもすてきです」「ちょっとTシャツ合ってないよね？笑」「愛でっか！」「美久ちゃんのふくらみも止まら