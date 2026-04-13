元「℃―ute」のメンバーで歌手、俳優の鈴木愛理（32）が12日にインスタグラムを更新。近影を公開した。「本日で32歳になりました」と書き出した鈴木。たくさんのおめでとう、朝からありがとうございます」と感謝を伝えた。「今年はさらに毎日にわくわくしていてきっと何かが起こると日々自分に期待して生きています」と回想して「誕生日前日に楽屋にバースデーイブをマネージャーさんがしてくれたり(カチューシャに王冠縫い