元「℃―ute」のメンバーで歌手、俳優の鈴木愛理（32）が12日にインスタグラムを更新。近影を公開した。

「本日で32歳になりました」と書き出した鈴木。たくさんのおめでとう、朝からありがとうございます」と感謝を伝えた。

「今年はさらに毎日にわくわくしていてきっと何かが起こると日々自分に期待して生きています」と回想して「誕生日前日に楽屋にバースデーイブをマネージャーさんがしてくれたり(カチューシャに王冠縫い付けてくれたらしい、かわいい)」と紹介。「明日の緑黄色社会さんとの対バンリハをした時に4月生まれメンバー合同お祝いをしたり(サプライズするつもりが、私もサプライズしてもらえちゃった)」と振り返った。

「今日は家族が一人暮らしの家まで来てくれて、母の手作りお弁当でランチパーティーしたり 愛に溢れた人に囲まれて、なんだか賑やか日々です」とコメント。「誕生日を覚えていてくれる。とてもささやかなことだけど、それは当たり前じゃなくて。とてもとても嬉しいことなんだなと大人になるにつれて特に感じています」と伝えた。

「そんな、ありがとうの気持ちを全力で伝えるウィークスタートします」と告知。「とりあえず！あした！！！！！緑黄色社会さんとの対バンライブ！！！！そして明後日はファンクラブバースデーライブ！！！！ブッチ上げていこうね！！！！！！！！！！！みんなと幸せシェアしたいです 明日からも、たくさんたくさん、よろしくね」と呼びかけた。

ファンからは「最高です」「愛理ちゃんの素敵な歌声、ふんわりした可愛い笑顔が大好きです」「キラッキラ笑顔の愛理ちゃん見せてくれてありがとう」「これだけ元気が出ます」「笑顔溢れる、幸せいっぱいの素敵な一年になりますように」などのコメントが寄せられた。