女優の星野真里（44）が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。国の指定難病「先天性ミオパチー」を持つ娘を育てる上での将来の不安を語った。この日のテーマは、障がいのある家族が大人になった時のこと。番組では、18歳までは放課後デイサービスを利用することができるが、18歳以降は福祉事業所が終わった後の預け先が見つからない“18歳の壁”が指摘された。星野は10歳の長女・ふうかさんが先天性ミオパチーで