開催：2026.4.13 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 5 - 6 [Wソックス] MLBの試合が13日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するWソックスの先発投手はグラント・テーラーで試合は開始した。 2回表、7番 タナー・マレー 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでWソックス得