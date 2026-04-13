ダイソーの食品売り場で『トーストに合う蜂蜜』という商品を発見！蜂蜜専門店のプロがセレクトした、スティックタイプの蜂蜜です。手を汚さず手軽に楽しめる、使い切りやすい個包装タイプ。バランスの良い甘みのアルゼンチン産の百花蜜使用なので、朝食のハニートーストがワンランクアップすること間違いなしですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スティックハニープラス トーストに合う蜂蜜価格：￥324（税込）内容量