なぜこれが100均に！？専門店のプロがアレに合うようにセレクト！手軽に味わえる本格グルメ
商品情報
商品名：スティックハニープラス トーストに合う蜂蜜
価格：￥324（税込）
内容量：32g（8g×4個）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4972203580503
トーストに合うものをプロがセレクト！ダイソーで見つけた特別な蜂蜜
ダイソーの食品売り場で、気になるものを見つけました。『スティックハニープラス トーストに合う蜂蜜』という商品です。
こちらは京都の老舗蜂蜜専門店ミールミィが展開する、スティックタイプの蜂蜜。ハニーコンシェルジュが、トーストに合うピッタリの蜂蜜をセレクトしているとのことで、気になって購入してみました！
使い切りやすい8gずつの個包装タイプ。計量いらずで、厚切りトースト1枚にたっぷりとかけるのにちょうどいい量です。
瓶入りの蜂蜜だと手がベタベタになったり、スプーンを介してパンくずが瓶に入ったりするのが難点ですが、これならストレスなく楽しめます！
また、1回分ずつ密閉されているため鮮度を保ちやすい点も◎品質の変化を気にせず食べられるのが嬉しいポイントです。
4本入りで、価格は324円（税込）です。
ミールミィの公式オンラインストアでは399円（税込）で販売されており、ダイソーでは少しお安く購入できます。
アルゼンチン産の百花蜜（さまざまな花から採れる蜂蜜）が使用されています。
バランスのいい甘みが特徴で、朝食のハニートーストに最適です！
焼きたてのパンにじゅわっと染み込んで噛んだ瞬間幸せな気分に♡
粘度が絶妙で、パンに染み込みやすい質感です。さらっとしたテクスチャーで、スプーンに出して傾けるとさらっと流れます。
焼きたてのパンの気泡にじゅわっと染み込みやすく、噛んだ瞬間に蜂蜜が溢れ出る幸せを味わえます。
バターとの相性も抜群！バターの塩気とこの百花蜜の濃厚な甘みが合わさり、まるで高級ホテルの朝食のような贅沢感を味わえます。
コクが深く、華やかな香りも相まって、こんがりと焼いたトーストの香ばしい風味に負けず、口の中でしっかりとはちみつの存在感を主張してくれます。
今回は、ダイソーで見つけた『スティックハニープラス トーストに合う蜂蜜』をご紹介しました。
日々の朝食に、ちょっとした特別感をプラスしてくれること間違いなし！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。