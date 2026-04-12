女優の畑芽育、久間田琳加、横田真悠、そしてアイドルグループ・NiziUのRIMAが、花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」の新広告モデルに起用され、新CM「さらツヤすぎる！Essential！（LOVEマシーン）」篇に出演した。 ブランド誕生50周年を機に刷新されたキャッチコピー「さらツヤすぎる！Essential！」に合わせて、同世代の女性から支持される“さらツヤすぎる”ログインして続きを読むThe post 畑芽育、久間田