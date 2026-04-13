NHKは、「新プロジェクト X ～挑戦者たち～」にて、大谷翔平の二刀流誕生の舞台裏に迫る「大谷翔平 二刀流誕生 ～“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた～」を総合テレビでの4月18日に放送する。放送時間は19時30分～20時53分。NHK ONEで同時見逃し配信も予定されている。 野球界の伝説、大谷翔平の投打二刀流。その誕生までの舞台裏に83分の拡大版で迫る。 二刀流を支えた球団関係者たち