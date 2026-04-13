NHKは、「新プロジェクト X ～挑戦者たち～」にて、大谷翔平の二刀流誕生の舞台裏に迫る「大谷翔平 二刀流誕生 ～“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた～」を総合テレビでの4月18日に放送する。放送時間は19時30分～20時53分。NHK ONEで同時見逃し配信も予定されている。

野球界の伝説、大谷翔平の投打二刀流。その誕生までの舞台裏に83分の拡大版で迫る。

二刀流を支えた球団関係者たち

日本ハム時代の大谷翔平

投打二刀流の構想を掲げたのは、北海道日本ハムファイターズに集まった異色の野球人たち。コーチ経験なしで監督に就任した栗山英樹。会社員や高校教師を経て球界に入った名物スカウトマン。中学で野球を諦めた名うてのトレーナー……。球団関係者がそれぞれの立場で尽力してきた二刀流育成について赤裸々に語る。

栗山さんと球団関係者たち

トレーニングを行なう大谷翔平

大谷の強行指名を後押しした球団の揺るがぬ信念と、二刀流構想の原点に迫る。前例なき道は、やがてチームに軋轢をもたらす。語られることのなかったチームメートの本音が、いま明かされる。起用か、温存か――選択を迫られる中で、指揮官が守ろうとしたものとは。

日本ハムが大谷選手に提示した入団交渉資料

打撃練習を行なう大谷翔平

さらに今回、未公開の二刀流育成資料と栗山監督が当時の葛藤を綴った日記が初めて公開される。そして、迷いの果てに下された指揮官の覚悟の一手。それはやがて、“二刀流伝説”の始まりとなる。

MCを務める有馬嘉男と森花子のコメントも発表されており、有馬は「『二刀流の話はちょっと食傷気味』。そう思う方にこそ、この83分を見てほしい」としている。

監督を務めた栗山英樹

日本ハム監督時代の栗山英樹

有馬嘉男コメント

「二刀流の話はちょっと食傷気味」。そう思う方にこそ、この83分を見てほしい。批判を浴びたドラフト強行指名。目の前の優勝と預かった未来の両立。普通であれば重圧に屈するような場面で、当事者たちは何を考えていたのか。スタジオでのやり取りは、僕たちの想定をはるかに超えていきました。世に溢れる大谷物語の、これが「決定版」。常識を疑い、夢を信じ抜いた人たちの情熱を目撃してください！

森花子コメント

「Challenge with Dream」――常識に縛られず、夢をもって挑戦する。野球界の伝説、大谷翔平選手は、この言葉を具現化した存在です。しかし、物語が始まった頃、大谷選手本人ですら「常識」に縛られていました。その鎖を断ち切った“はぐれものたち”が今回の主役。潜在意識の中にある「常識」から解き放たれたら、我々の可能性はもっと広がるのかもしれません。