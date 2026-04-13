京都MFジョアン・ペドロが2ゴール京都サンガF.C.は、4月11日に行われたJ1百年構想リーグ第10節でファジアーノ岡山と対戦し、5-1で勝利した。この試合で京都のMFジョアン・ペドロは2ゴール含む、4ゴールに絡んで勝利に貢献している。前半アディショナルタイム（AT）5分に2-1とリードするゴールを挙げた京都は、その後も長いATで攻撃を続ける。そして前半AT9分にジョアン・ペドロがゴールを決める。左サイドのFKをDFがヘディング