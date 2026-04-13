京都MFジョアン・ペドロが2ゴール

京都サンガF.C.は、4月11日に行われたJ1百年構想リーグ第10節でファジアーノ岡山と対戦し、5-1で勝利した。

この試合で京都のMFジョアン・ペドロは2ゴール含む、4ゴールに絡んで勝利に貢献している。

前半アディショナルタイム（AT）5分に2-1とリードするゴールを挙げた京都は、その後も長いATで攻撃を続ける。そして前半AT9分にジョアン・ペドロがゴールを決める。左サイドのFKをDFがヘディングでクリアーしたボールをMFマルコ・トゥーリオがボレーで合わせる。これをGKが弾いたところに詰めたジョアン・ペドロが、左足でボールをゴールに押し込み、この日自身1点目のゴールを挙げた。

さらに1点を加えて迎えた後半AT1分、ジョアン・ペドロが再びゴールを決める。左サイドで縦パスを受けたジョアン・ペドロはDFと競り合いながら振り切ってカットインする。そのまま右足で右のサイドネットにシュートを流し込み、チームとして5点目を決めきった。

ファンからは「JPが異次元やった」「いつもは黒子のJPにスポットライトが当たって嬉しい」「大活躍でしたね」「ボランチで2ゴール素晴らしい！」「後半の最後にあのプレーできるはすごい！」「子供たちの記憶に残る素晴らしいシュート」「今日のJPはヤバかった！」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）