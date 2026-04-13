フジテレビは18日から、新番組『指原千夏』（毎週土曜深0：45）を放送する（※フジテレビほか）。本番組は、若槻千夏、指原莉乃による本音トークバラエティーで、若槻、指原のデータを元に生成された新たなAIアバター「指原千夏」が、ネットに広がる視聴者の声や世間のイメージを独自調査。毎回、名店の個室にゲストを迎え、さまざまな本音トークで盛り上がる。【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらい