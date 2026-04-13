フジ、若槻千夏＆指原莉乃の本音トーク番組がスタート AI“指原千夏”が禁断の質問を忖度なしに投げかける【コメントあり】
フジテレビは18日から、新番組『指原千夏』（毎週土曜 深0：45）を放送する（※フジテレビほか）。本番組は、若槻千夏、指原莉乃による本音トークバラエティーで、若槻、指原のデータを元に生成された新たなAIアバター「指原千夏」が、ネットに広がる視聴者の声や世間のイメージを独自調査。毎回、名店の個室にゲストを迎え、さまざまな本音トークで盛り上がる。
【画像】若槻千夏、“本名”明かし41歳の誕生日報告「30歳ぐらいにしか見えん！」「こんなかわいい40代ずるすぎる」
AIアバター「指原千夏」による質問「自分たちに似ていると思うタレントは誰？」では、他では絶対に話さない芸能界でのポジションやキャラクターを踏まえたリアルなトークが飛び交い、思わぬ共通点や違いが浮き彫りに！？そして若槻が今、一番会いたい人は武田鉄矢！など、ここでしか聞けない本音トークに注目だ。
番組最後には、第1回ゲスト（4/25、5/2放送)として東野幸治が登場。今一番、東野が指原にぶつけたい質問とは何なのか？他の番組では絶対に聞けない個室ならではのコソコソ密談トークをお届け。そして、もしも東野が芸人以外の人生を歩んでいたら、どんな風になっていたのか。
■出演者コメント
◆若槻千夏
「本来は個室でコソッと話す密会のようなテーマだと思うのですが、東野さんがゲストで来てくださって声が大きいので、つい私も声が大きくなってしまい反省しています（笑）今回、AIが私たちに質問を投げかけてくれましたが、AIには自分たちが話していて“それ何だっけ？”となる思い出せないことを思い出してくれると助かります。今後の“指原千夏”に期待しています！」
◆指原莉乃
「先輩方の芸能界話をいろいろ聞けて純粋に勉強になり、本当に楽しかったです！芸能界に限らず、どの世界でも火を燃やし続けることが仕事をする上で大切で、私も努力しなければならないなと改めて思いました。そして視聴者の方には今後、番組にどんな方がゲストとして出て欲しいか教えて欲しいです。“大勢の番組だとちょっと・・・”という方でも、個室でAIと私たちと話すということで、興味を持って来てくださる方がいたらうれしいです！」
◆東野幸治
「本当に収録という感じではなく、会話を楽しんでいました。AIもこれからどんどん開発されてより便利になってくると思うので、文章の書き方や映像の作り方など教えてほしいですね。今回の七変化もおもしろかったですし、今後AIを使いこなせていけたらと思います！そして視聴者のみなさまも若槻さんと指原さんと一緒に個室でご飯を食べてお話する雰囲気を味わいながらご覧いただければと思います！」
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■出演者コメント
◆若槻千夏
「本来は個室でコソッと話す密会のようなテーマだと思うのですが、東野さんがゲストで来てくださって声が大きいので、つい私も声が大きくなってしまい反省しています（笑）今回、AIが私たちに質問を投げかけてくれましたが、AIには自分たちが話していて“それ何だっけ？”となる思い出せないことを思い出してくれると助かります。今後の“指原千夏”に期待しています！」
◆指原莉乃
「先輩方の芸能界話をいろいろ聞けて純粋に勉強になり、本当に楽しかったです！芸能界に限らず、どの世界でも火を燃やし続けることが仕事をする上で大切で、私も努力しなければならないなと改めて思いました。そして視聴者の方には今後、番組にどんな方がゲストとして出て欲しいか教えて欲しいです。“大勢の番組だとちょっと・・・”という方でも、個室でAIと私たちと話すということで、興味を持って来てくださる方がいたらうれしいです！」
◆東野幸治
「本当に収録という感じではなく、会話を楽しんでいました。AIもこれからどんどん開発されてより便利になってくると思うので、文章の書き方や映像の作り方など教えてほしいですね。今回の七変化もおもしろかったですし、今後AIを使いこなせていけたらと思います！そして視聴者のみなさまも若槻さんと指原さんと一緒に個室でご飯を食べてお話する雰囲気を味わいながらご覧いただければと思います！」