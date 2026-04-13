北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバー26人を選考するうえで、ポリバレントとスペシャリストの割合はどうなるか。交代枠３人の時代は「ポリバレント」が重視されていたが、交代枠が５人に増えてだいぶ戦略も変わった。そうした移り変わりを踏まえ、日本代表の森保一監督に尋ねてみた。次のワールドカップに向け、ユーティリティプレーヤーとスペシャリストの配分をどう考えていますか、３人交代時と比べて捉え方は変わ