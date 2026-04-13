Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」シーズン5では、これまでヴォート社の“お飾りCEO”として虐げられてきたアシュリーに大きな変化が訪れている。この新たな設定のインスピレーションについて、製作者のエリック・クリプキが米に明かした。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第2話『ティーンエイジ・キックス』のネタバレが含まれています。 アシュリーの◯