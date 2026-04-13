地方自治体は独自の「検診」を行っている「地方自治体の検診を見ると、財政事情などの理由で、実はその料金や内容に大きな格差があります」（秋津医院院長の秋津壽男氏）健康診断や各種検診を受けようと思ったとき、自治体が実施している検診も利用できるが、その種類や値段はさまざまだ。そもそも、労働者を対象に行われる定期健診や、40〜74歳の国民健康保険加入者を対象として保険者（市町村国保や健保組合など）が行う特定健診