マンガ『キングダム』の舞台でもある中国の「戦国時代」。その前史には、国々が「外交」によって生き残りを図る「春秋時代」があった。離合集散を繰り返し、一見混沌とした古代中国の国際関係を解きほぐすと、たったひとつのシンプルな法則が浮かび上がってくる。現在の中東やウクライナにも当てはまる、4000年変わらない「原理」とは？※本記事は落合淳思『「王」の誕生古代中国文明の戦争・祭祀・階層』（角川新書）から抜粋・