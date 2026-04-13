田中陽菜（ひなた）が全力ヘドパンパフォーマンスを披露。髪の毛を一心不乱に振り乱す姿に、「さすが世界大会」「めちゃくちゃすごい」などと興奮の声が寄せられた。【映像】『今日好き』女子の“ヘドバン”パフォーマンス（実際の映像）4月11日に配信されたABEMA開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内の「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」。翌日12日には「今日好きダンスバトル 大反省会」と題