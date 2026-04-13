自分では気づかないうちにストレスをため込み、体調を崩してしまう人は少なくない。耳鳴り・めまい・難聴などの神経耳科の専門医で、テレビ番組「世界一受けたい授業」をはじめテレビ、ラジオ、新聞、雑誌などで幅広く活躍する石井正則氏によれば、心身に不調を抱える人の表情や行動には「ある特徴」があるのだという。ジャーナリストの著者が石井氏に取材して明らかになった、ストレスに追い詰められた人に見られる兆候とは。※本