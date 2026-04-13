珍しい白いバッタのようなムシを発見！ 岡山市北区の住宅の庭で珍しいムシを捕まえたと、RSK山陽放送に画像が届きました。 【写真を見る】【珍虫】白いバッタのような姿その名は「首切螽斯」 なんと読む？物騒な名前の由来は？【前編】 この白っぽいバッタのような生き物。いったい何なのでしょうか？生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 「白いアルビノのキリギリス？」半分正解 ──この生き物はいったい何