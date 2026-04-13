珍しい白いバッタのようなムシを発見！

岡山市北区の住宅の庭で珍しいムシを捕まえたと、RSK山陽放送に画像が届きました。

【写真を見る】【珍虫】白いバッタのような姿 その名は「首切螽斯」 なんと読む？物騒な名前の由来は？【前編】

この白っぽいバッタのような生き物。いったい何なのでしょうか？

生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

「白いアルビノのキリギリス？」半分正解

──この生き物はいったい何なのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「白い生き物でピンときた生き物好きの方は『珍しい白いアルビノのキリギリス？』と思ったかもしれません…半分正解で、半分ハズレです。





この虫の名前はクビキリギス。バッタ目キリギリス科に属しますが、『キリギリス』ではなく『キリギス』です。

漢字で書くとちょっとむずかしいですが『首切螽斯』と、なかなか画数の多い、見た目に物騒な字が並びます。



ややこしいのですが、キリギリスを漢字で書いても螽斯です」

では「螽」はなんと読む？

──「螽」という字があるのですね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「螽だけでキリギスとも読みます。



この漢字、冬に虫ふたつで構成されていますね。

多くのバッタの仲間が卵で冬を越すのに対し、クビキリギスは成虫で越冬します。冬でも成虫が見られるバッタの仲間なんですね。

秋に成虫になった個体が、そのまま冬を耐え、翌春に活動を再開して、今私たちの前に姿を現しているのです。

この個体はこの春に生まれた若者ではなく、厳しい冬を生き延びたベテランサバイバー。



少し傷んだ翅や、落ち着いた動きに、越冬個体ならではの風格がにじんでいます」

▶【後編】を読む クビキリギスという物騒な名前の由来は？