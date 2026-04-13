人気カップルユーチューバー「りゅうさき」が12日、インスタグラムを更新。婚約したことを発表した。「【ご報告】2026.03.22」と題し、「この度、私たちは婚約いたしました」と伝え、左手薬指に婚約を指輪をつけたツーショットを公開した。バラの花束を抱えたキスショットも披露。「これからもよろしくね」とメッセージを添えた。ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「美男美女すぎてる」「感動して号泣しました」「大バズり